NBA, i risultati della notte (18 novembre). Cleveland resta imbattuta, colpo di Dallas. Ritorno vittorioso per Fontecchio

Sono dieci le partite di una notte NBA che ha visto continuare la striscia di imbattibilità dei Cleveland Cavaliers. Le vittorie consecutive dei Cavs sono ora quindici, dopo il successo 128-114 contro gli Charlotte Hornets, arrivato anche con l’assenza di Donovan Mitchell, tenuto precauzionalmente a riposo anche perché tra due giorni c’è la sfida al vertice della Eastern Conference con i Boston Celtics. Cleveland è la quarta squadra nella storia ad avere un tale inizio di stagione e ringrazia le doppie doppie di Darius Garland (25 punti e 12 rimbalzi), di Evan Mobley (23 punti e 11 rimbalzi) e di Jarrett Allen (21 punti e 15 rimbalzi). A Charlotte non basta un LaMelo Ball da 31 punti e 12 assist.

Senza Luka Doncic, fermo per un problema al ginocchio, i Dallas Mavericks piazzano il colpo in casa degli Oklahoma City Thunder, che con questo ko cedono la vetta ad Ovest ai Golden State Warriors. Finisce 121-119 per gli ospiti, trascinati da un PJ Washington da 27 punti e 17 rimbalzi, oltre ai 23 di Kyrie Irving. Dall’altra parte Shai Gilgeous Alexander ne mette a referto 36, provando anche la rimonta negli ultimi 35 secondi, con la tripla del -3 e poi la rubata, ma l’ultimo disperato tentativo di Dort non trova il ferro.

Dopo aver saltato due partite per infortunio, Simone Fontecchio ritorna in campo e firma 6 punti, un rimbalzo ed un assist nei 22 minuti in campo. La sua Detroit non ha problemi in casa degli Washington Wizards, vincendo 124-104 con la tripla doppia di Cade Cunningham, che chiude con 21 punti, 10 assist e 10 rimbalzi. Per Washington si tratta dell’ottava sconfitta di fila.

Una delle squadre più in forma del momento sono senza alcun dubbio gli Houston Rockets, che firmano la quinta vittoria consecutiva della loro stagione, dominando sul campo dei Chicago Bulls per 143-107 con la seconda tripla doppia stagionale di Alperen Sengun da 20 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Restando sempre nella Western Conference, i Minnesota Timberwolves ringraziano Julius Randle per la vittoria 120-117 contro i Phoenix Suns. L’ex New York segna 35 punti, compresa la tripla della vittoria sulla sirena, mentre a Phoenix non bastano i 44 punti di Devin Booker.

James Harden diventa il secondo giocatore per numero di triple segnate nella storia della NBA e festeggia questo traguardo con la vittoria dei suoi Los Angeles Clippers per 116-105 sugli Utah Jazz. Harden chiude con 20 punti e 11 assist e arriva anche la doppia doppia di Ivica Zubac con 22 punti e 11 rimbalzi. Con ancora assente Nikola Jokic per motivi personali, i Denver Nuggets cadono sul campo dei Memphis Grizzlies per 105-90 con i padroni di casa trascinati da un Jaren Jackson Jr. da 20 punti.

Il derby lo vincono ancora i Knicks. New York batte Brooklyn 114-104, al termine di una partita dove i padroni di casa hanno costruito il solco decisivo nel terzo quarto (35-24). Karl-Anthony Towns firma 25 punti e 15 rimbalzi ed importanti sono anche i 24 punti di OJ Anunoby. Vincono anche gli Indiana Pacers, che superano 119-110 i Miami Heat con 34 punti di Miles Turner. Successo pure per i Portland Trail Blazers contro gli Atlanta Hawks per 114-110 grazie ai 32 punti di Shaedon Sharpe, che sfiora il suo career high.

RISULTATI NBA 2024-2025 (18 NOVEMBRE)

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 120-117

Indiana Pacers – Miami Heat 119-110

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 128-114

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 105-90

Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 114-110

Washington Wizards – Detroit Pistons 104-124

Chicago Bulls – Houston Rockets 107-143

New York Knicks – Brooklyn Nets 114-104

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 119-121

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 116-105