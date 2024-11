NBA, i risultati della notte (13 novembre): iniziata l’Nba Cup, vincono i Pistons di Fontecchio

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state otto le partite giocate in un turno di Nba Cup. Diversi i top team che si sono affrontati sui parquet a stelle e strisce e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.

Serve un supplementare ai Detroit Pistons per battere i Miami Heat per 123-121. Match assurdo, con Detroit sempre in controllo, toccando anche il +18, ma che nel finale di quarto quarto crolla e si fa rimontare. E nell’overtime sembra che Miami possa chiuderla, ma a un secondo dalla sirena Duren pareggia, poi arriva il libero del sorpasso per un fallo tecnico fischiato a Miami e match chiuso. A Miami non bastano, dunque, i 40 punti di Tyler Herro, mentre da evidenziare i 10 punti di Simone Fontecchio, che con un +12 chiude col miglior plus/minus di Detroit. Colpaccio Atlanta Hawks che superano i Boston Celtics per 116-117. Anche qui clamorosa rimonta che si conclude, però, con il canestro del sorpasso di Okongwu a 6” dalla sirena che condanna i Celtics. Boston cui non bastano i 37 punti di Jaylen Brown.

Vittoria per gli Orlando Magic sugli Charlotte Hornets per 114-89. Match senza storia, sempre dominato dai padroni di casa e da un Franz Wagner che chiude con 32 punti all’attivo. Non bastano a Charlotte i 35 punti di LaMelo Ball. Cadono ancora i Philadelphia 76ers che cedono in casa contro i New York Knicks per 99-111. Knicks che scappano via nell’ultimo quarto e ai 76ers non bastano i 29 punti e 10 rimbalzi di Paul George. Finalmente un sorriso per i Milwaukee Bucks che superano i Toronto Raptors per 99-85. Ai canadesi non bastano i 32 punti di Gradey Dick in un match che ha visto i Bucks sempre avanti.

Vittoria esterna per i Phoenix Suns che espugnano il campo degli Utah Jazz per 112-120. Suns sempre in controllo del match, anche grazie ai 31 punti di Devin Booker, mentre ai Jazz non bastano i 29 punti e 10 rimbalzi di John Collins. Vincono anche i Portland Trail Blazers che superano i Minnesota Timberwolves 122-108, nonostante i 28 punti di Naz Reid. Infine, vittoria per i Golden State Warriors sui Dallas Mavericks per 120-117, e dove la sfida tra campionissimi viene vinta da Stephen Curry con 37 punti e 9 assist, contro i 31 punti e 8 rimbalzi di Luka Doncic.

I RISULTATI DELLA NOTTE (13 NOVEMBRE)

Detroit Pistons – Miami Heat 123-121

Boston Celtics – Atlanta Hawks 116-117

Orlando Magic – Charlotte Hornets 114-89

Philadelphia 76ers – New York Knicks 99-111

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 99-85

Utah Jazz – Phoenix Suns 112-120

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 120-117

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 122-108