NBA, i risultati della notte (11 novembre): Cleveland ancora imbattuta, Oklahoma City va oltre gli infortuni

La NBA sta diventando sempre più la lega dei Cleveland Cavaliers. Continua la partenza da record della franchigia dell’Ohio, che adesso inizia davvero a sognare in grande: battuti in volata i Chicago Bulls per 113-119 ottenendo la dodicesima vittoria su altrettante partite. Il solito Donovan Mitchell è il leader con 36 punti e 8 rimbalzi a cui aggiunge 4 recuperi, importante doppia doppia da 15+11 di un Evan Mobley in crescita.

Vittoria importante a ovest per gli Oklahoma City Thunder, che si prendono lo scalpo dei Los Angeles Lakers per 134-128. Senza Jaylin Williams, Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren OKC ha dovuto fare di necessità virtù ma a togliere le castagne dal fuoco è la stella della squadra, Shai Gilgeous-Alexander, con 45 punti a cui somma 9 assist e 5 rubate, permettendo così la nona vittoria stagionale della sua franchigia.

I San Antonio Spurs, ancora senza Gregg Popovich, si avvicinano al 50% di record con il successo casalingo contro i Sacramento Kings per 116-96. Sette gli uomini in doppia cifra, in spolvero Victor Wembanyama con 34 punti, 14 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate e con un record personale di sei tiri da tre punti, grazie anche alla sapiente regia di Chris Paul (12 punti e 11 assist per lui).

I Brooklyn Nets fanno il colpo nel finale: Cameron Thomas è letale nell’ultimo quarto con 10 dei suoi 17 punti e permette ai suoi di mettere il muso avanti e conquistare una vittoria insperata per 105-107, condannando i New Orleans Pelicans alla quinta sconfitta consecutiva. Molto più comoda la vittoria degli Houston Rockets, che fa a fette gli Washington Wizards per 107-92 con i 27 punti e 17 rimbalzi di Alperen Sengun, oltre ai 13 punti, 8 rimbalzi, 4 stoppate e 4 recuperi di Amen Thompson.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (11 NOVEMBRE)

San Antonio Spurs-Sacramento Kings 116-96

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers 134-128

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 105-107

Houston Rockets-Washington Wizards 107-92

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 113-119