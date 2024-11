Nazionale italiana in Belgio per la Nations League: gli azzurri renderanno omaggio alle vittime dell’Heysel

Un appuntamento per non dimenticare. Dopo gli ottimi risultati conseguiti tra settembre e ottobre, l’Italia torna in campo per la fase a gironi della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio. Primo appuntamento in agenda fissato per giovedì 14 novembre (ore 20.45) a Bruxelles contro il Belgio, in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Lega A.

La squadra tricolore renderà omaggio domani alle vittime della tragedia dell’Heysel. Alla vigilia del match, intorno alle 18.45, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il capodelegazione della Nazionale Gianluigi Buffon e il Ct Luciano Spalletti – insieme allo staff e a tutti gli Azzurri – deporranno tre mazzi di fiori (uno rosso, uno bianco e uno verde) davanti alla lapide posta dove si trovava il Settore Z.

È il luogo tristemente noto in cui il 29 maggio del 1985, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus, persero la vita ben 39 persone. Un momento di raccoglimento che vedrà la presenza dei vertici anche della federazione belga, delle autorità dello stato e delle istituzioni locali nonché dell’Ambasciatrice Italiana a Bruxelles Federica Favi.