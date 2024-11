NASCAR, due posti ancora disponibili per la finale nell’imprevedibile Martinsville

Ultimo week-end prima del Championship 4 per la NASCAR Cup Series con l’attesissima Elimination Race di Martinsville. Sei piloti si contendono in una singola competizione gli ultimi due posti verso la finalissima dei NASCAR Playoffs che come accade dal 2020 ad oggi si svolgerà presso il Phoenix Raceway.

Joey Logano e Tyler Reddick, rispettivamente a segno a Las Vegas (Nevada) ed Homestead-Miami (Florida), sono gli unici senza pressione nel leggendario short-track che sorge nello Stato della Virgina. Gli altri hanno tutti una concreta possibilità per accaparrarsi l’ultimo pass verso la finale nel deserto di Avondale, un’occasione da non sprecare dopo trentacinque lunghe settimane in pista.

Denny Hamlin (2009–2010), Ryan Blaney (2023), Christopher Bell (2022), Alex Bowman (2021), Chase Elliott (2020), Martin Truex Jr (2019), Joey Logano (2018) e Kyle Busch (2017) vantano almeno una vittoria nella tappa autunnale in quel di Ridgeway che a differenza del round primaverile ha mantenuto intatta la propria distanza di 500 giri.

Alla vigilia della prova all’interno della ‘The Paperclip’, il catino più corto dell’intero calendario, sono virtualmente eliminati Kyle Larson (-7), Denny Hamlin (-18), Ryan Blaney (-38) e Chase Elliott (-43). Al contrario, invece, sono provvisoriamente in lizza per il titolo Christopher Bell (+29) e William Byron (+7).

CLASSIFICA AGGIORNATA PLAYOFFS (Pre Elimination Race Round of 8 Martinsville)

#22-Joey Logano, – già in finale (vittoria Las Vegas)

#45 Tyler Reddick – già in finale (vittoria Homestead-Miami)

#20-Christopher Bell +29

#24-William Byron +7

#5-Kyle Larson -7

#11-Denny Hamlin -18

#12-Ryan Blaney -38

#9-Chase Elliott -43