MotoGP oggi, GP Malesia 2024: orari qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Nelle prime ore del mattino italiano di oggi, sabato 2 novembre, giornata piuttosto intensa in Malesia, sede del 19° round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Sepang assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica con accelerazioni e frenate molto decise che metterà a dura prova i centauri.

Tiene banco il duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato a questo appuntamento forte della testa della classifica iridata, con 17 punti di margine su Pecco. Nelle prove libere i due primattori del campionato si sono fatti vedere a un livello molto simile e saranno i particolari a fare la differenza.

Vedremo chi riuscirà a inserirsi. Enea Bastianini, notoriamente in feeling con questo layout, cercherà di lottare per la conquista della pole-position e la vittoria della Sprint Race. Marc Marquez è un altro osservato speciale, anche se in Malesia non è mai stato super performante, ma sappiamo quali siano le qualità del Cabroncito.

Il sabato del GP della Malesia, 19° round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle pre-qualifiche di Moto3 e Moto2 e delle prove libere odierne delle tre categorie.

GP MALESIA MOTOGP 2024 OGGI

Sabato 2 novembre (orari italiani)

Ore 01.40-02.10 Moto3, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.25-02.55 Moto2, Pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.10-03.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.50-04.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.15-04.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.50-06.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.15-06.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.45-07.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 07.10-07.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 08.00 MotoGP, Sprint (10 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP MALESIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: il sabato del GP della Malesia, 19° round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208). Vi sarà inoltre la copertura in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. Le prove libere di MotoGP e le pre-qualifiche di Moto3 e di Moto2 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere di MotoGP e le pre-qualifiche di Moto3 e di Moto2 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 2 novembre (orari italiani)

Ore 03.50-04.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 04.15-04.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 05.50-06.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.15-06.30 Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.45-07.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 07.10-07.25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 08.00 MotoGP, Sprint (10 giri) – Diretta tv in chiaro.