MotoGP, Jorge Martin: “Tanti pensieri per la testa! Darò il massimo, concentrato solo su me stesso”

Manca davvero poco. Jorge Martin è letteralmente ad un passo dal suo primo titolo iridato nella classe regina. Lo spagnolo è il primo a saperlo e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa odierna che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato del Montmelò, quindi, andrà in scena l’ultima tappa del campionato (sostituendo per ovvi motivi il Gran Premio della Comunitat Valenciana) che partirà con il portacolori del team Ducati Pramac con un margine di vantaggio di ben 24 lunghezze su Francesco Bagnaia. In poche parole, quindi, il nativo di Madrid ha nelle proprie mani il suo destino. Manca davvero poco, come detto.

Nel corso della conferenza stampa odierna il classe 1998 ha iniziato da un punto ben preciso: “Sono davvero entusiasta di essere qui, di nuovo con Pecco a lottare per un titolo iridato. Incredibile il livello che abbiamo raggiunto. Un privilegio per me essere in questa situazione. Ovviamente corriamo qui a Barcellona ma lo facciamo per Valencia. A livello personale sono fiducioso. I pensieri per la testa sono stati tanti nel corso di questa settimana, cercavo di pensare a quel che sarebbe successo, per cui non vedevo l’ora di arrivare al circuito ed iniziare a fare sul serio da domani”.

Jorge Martin prosegue raccontando i tanti pensieri che lo stanno avvolgendo: “La mia strategia? Il mio obiettivo è fare quello che faccio sempre, ovvero essere competitivo dal venerdì alla domenica. Vincere dipende da tanti fattori, per cui cercherò solo di pensare a me stesso e divertirmi. Fare il massimo, come sempre. Se fossi in grado di chiudere i conti già sabato? Tanto meglio! Differenze rispetto all’anno scorso? L’approccio non riguarda i punti. Nel 2023 pensavo a tante cose, a fare la storia. Ora no, sono concentrato solo su quello che posso controllare, come dare il 100%. Mi sento forte e penso che potrò fare un buon weekend. L’ultima gara con la Ducati? I rapporti sono e rimarranno buoni, ci saluteremo domenica sera e chissà se non ci ritroveremo un domani…”.