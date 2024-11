MotoGP, Jorge Martin soddisfatto del podio: “Obiettivo raggiunto, spero di ripetermi domani e chiudere i conti”

Jorge Martin non può festeggiare già oggi. Lo spagnolo, infatti, si è dovuto accontentare del terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, rimandando a domani la sua caccia al primo titolo in carriera nella classe regina. Ora i punti di vantaggio su Francesco Bagnaia sono 19.

La gara è stata vinta proprio dal portacolori del team Ducati Factory con 942 millesimi di vantaggio su Enea Bastianini, mentre completa il podio proprio Martinator a 1.270. Quarta posizione per Aleix Espargarò a 1.857, quinta per Alex Marquez a 1.942, mentre è sesto Franco Morbidelli a 5.2. Settimo Marc Marquez a 5.3, ottavo Marco Bezzecchi a 5.5, nono Brad Binder a 5.5, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo a 5.9.

Al termine della gara su distanza ridotta, il leader della classifica generale ha analizzato quanto avvenuto in pista con un chiaro riferimento alla giornata di domani: “Mi sento bene, davvero un grande spettacolo! Con Enea Bastianini abbiamo vissuto una bella battaglia, davvero un duello fantastico. L’ho passato, poi lui mi ha ripassato nel finale e non ne avevo per rispondere. Oggi ho corso come sempre, come volevo fare prima del via. Forse ho sbagliato la scelta della gomma anteriore. La hard probabilmente era meglio della mia media. Domani vedremo sul da farsi per la gara lunga, dovrebbe essere più caldo, quindi forse opteremo per la gomma dura”. (Fonte: Sky Sport).

Il pilota nativo di Madrid prosegue nel suo racconti: “Il podio era il mio obiettivo e l’ho centrato. Sono davvero felicissimo per questo risultato. Domani? Cercherò di ripetermi. Sono sulla strada giusta e voglio chiudere nel migliore dei modi. Stamattina ero un po’ nervoso. Per fortuna ho corso bene e non ho risentito della tensione. Più di così non potevo fare. Domani la gara sarà più lunga, ma forse più tranquilla”.