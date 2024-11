Bagnaia vince la Sprint a Barcellona e tiene viva la fiammella. Bastianini toglie punti a Martin

Francesco Bagnaia fa il massimo e, dopo la pole position mattutina, vince di forza la Sprint del Gran Premio di Barcellona 2024 in occasione dell’ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato che consente a Pecco di tenere aperto almeno virtualmente il campionato fino alla gara decisiva, in programma domani sul circuito di Montmelò.

Il piemontese del team factory Ducati ha costruito buona parte della sua affermazione odierna in partenza, rispondendo prontamente agli attacchi di Enea Bastianini e Jorge Martin alla prima staccata e riprendendosi la testa della corsa in curva 3 con grande decisione. Bagnaia ha poi imposto il suo ritmo alla Sprint Race, guadagnando un margine di sicurezza nei primi giri e conservando almeno un secondo di margine fino alla tornata conclusiva.

Il due volte campione iridato della classe regina ha recuperato 5 punti su Martin, superato da Bastianini all’ultimo giro nella bagarre per la piazza d’onore. Martinator mantiene comunque un vantaggio di 19 lunghezze in classifica generale, quindi gli basterà arrivare 9° nella gara di domani per garantirsi la certezza aritmetica del Mondiale a prescindere dal piazzamento del suo rivale diretto.

Bastianini, grazie al secondo posto nella Sprint catalana, è salito in terza posizione nella graduatoria del campionato a +5 su Marc Marquez, che non è andato oltre una deludente settima piazza anche a causa di un contatto al via con Pedro Acosta (ritiratosi dopo aver perso la parte anteriore della carena della sua KTM GasGas) in curva 3. Buona rimonta dopo una pessima partenza per il padrone di casa Aleix Espargarò, 4° con l’Aprilia davanti alle Ducati di Alex Marquez e Franco Morbidelli. In zona punti anche un altro italiano, Marco Bezzecchi, 8°.

CLASSIFICA SPRINT GP BARCELLONA MOTOGP 2024

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’03.173 167.2

2 9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.115 167.0 0.942

3 7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20’04.443 167.0 1.270

4 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’05.030 166.9 1.857

5 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’05.115 166.9 1.942

6 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 20’08.436 166.4 5.263

7 3 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’08.476 166.4 5.303

8 2 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’08.680 166.4 5.507

9 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’08.746 166.4 5.573

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’09.110 166.3 5.937

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’10.586 166.1 7.413

12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’11.517 166.0 8.344

13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’12.560 165.9 9.387

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’12.825 165.8 9.652

15 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’15.011 165.5 11.838

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’16.390 165.3 13.217

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’20.190 164.8 17.017

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’20.919 164.7 17.746

19 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’21.706 164.6 18.533

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’23.326 164.4 20.153

21 51 Michele PIRRO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’23.720 164.4 20.547

22 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 20’27.777 163.8 24.604

Non classificati

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’06.140 132.9 11 laps