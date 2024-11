MotoGP, Jorge Martin non si esalta: “Ancora non è finita, domani sarà importante per essere più vicini all’obiettivo”

Jorge Martin trionfa nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia e si avvicina concretamente alla conquista del Mondiale. Lo spagnolo beneficia della caduta di Pecco Bagnaia e ha adesso un vantaggio di 29 punti nei confronti del piemontese: potrebbe diventare Campione del Mondo già domani se guadagnasse altri nove punti nei confronti del suo rivale.

Ecco la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono partito e volevo subito fare un bel passo. Non volevo fare calcoli, ma semplicemente guidare come so. Ho visto che Pecco era a due decimi, appena ho visto che era caduto pensavo che fosse un incidente, perché era davvero strano che facesse un errore simile in questo momento. Poi ho visto che c’era Marquez dietro, ho gestito il suo ritorno e ho continuato a spingere per vincere la gara”.

Martinator continua a tenere i nervi saldi: “Oggi non c’è niente da festeggiare, vista la situazione che c’è a casa, poi ancora non è finita perché ho vantaggio, ma domani ci sarà una gara lunga e dovrò continuare a guidare come so, perché Pecco non mollerà”.

Sulla gestione della pressione: “Anche la prossima notte dormirò bene, è venuta anche la mia fidanzata. Quando metto il casco sparisce anche il nervosismo che ho prima della gara e non ho più nulla in testa. Io ho fatto il record della pista anche in qualifica, quindi non potevo fare di più. Quello che abbiamo guadagnato con la gara di oggi sarà tutto destinato a Valencia”.