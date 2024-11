MotoGP, Jorge Martin: “Forse qualcuno in Ducati inizia a pentirsi di avermi lasciato andare…”

“Penso che in Ducati qualcuno si stia pentendo di avermi fatto partire”. Parole e musica di Jorge Martin che non possono certo passare inosservate. Il fresco campione del mondo della MotoGP, infatti, appiedato dal team di Borgo Panigale ormai da tempo, e pronto per dare il via alla sua nuova avventura in Aprilia, sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. O, per meglio dire, dallo stivale dato che stiamo parlando di un centauro.

Lo spagnolo, nativo di Madrid, non ha ancora finito di festeggiare il suo primo titolo nella classe regina. Un trionfo non semplice, sia per il rivale diretto (Francesco Bagnaia), sia perchè già ad inizio dell’estate era già stato ufficializzato il suo cambio di casacca in vista del 2025.

Proprio per questo motivo torna al momento dell’annuncio di Marc Marquez nel team Ducati Factory al suo posto: “Quando hanno deciso di lasciarmi andare eravamo ancora nel pieno della stagione. Non ero ancora campione. È difficile sapere queste cose, ma penso sia chiaro che in questo momento probabilmente se ne stanno pentendo. Ad ogni modo bisognerebbe chiederlo a loro. Alla fine, io penso solo a me stesso. La vita ti porta in posti che non ti aspetti”. (Fonte: Marca).

Il pilota soprannominato “Martinator”, tuttavia, riserva un plauso alla Casa bolognese: “Molti pensavano che, dopo la notizia dell’addio, mio e di Pramac, la scuderia di Borgo Panigale avrebbe fatto di tutto per metterci i bastoni tra le ruote, dato che battagliavo con Pecco per il titolo. Invece Ducati ha rispettato il suo accordo in merito al supporto equo, con lo sviluppo della moto del 2024 cessato nella seconda metà della stagione per garantire condizioni di parità. Devo ringraziarli”.