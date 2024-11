MotoGP, inizia l’ultimo atto della stagione: Pecco Bagnaia prova l’impresa contro Jorge Martin

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo ultimo atto della stagione del Motomondiale. Dalla giornata odierna, infatti, scatterò il fine settimana del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato del Montmelò si inizierà a fare sul serio in vista di un evento che potrebbe davvero fare la storia. Ricordiamo, ovviamente, che si gareggerà sulla pista catalana dopo l’ovvia cancellazione del Gran Premio della Comunitat Valenciana, dopo le tremende inondazioni che hanno flagellato la zona andalusa.

Si inizierà alle ore 10.45 con la sessione di prove libere della lunghezza di 45 minuti che permetterà ai protagonisti di sciogliere la tensione, mentre alle ore 15.00 si tornerà in azione con le pre-qualifiche che andranno a comporre la top10 che eviterà la Q1 nelle qualifiche di domani. Il primo momento fondamentale di un weekend che racchiuderà in sé spunti di interesse a non finire.

La lotta per il titolo iridato si farà letteralmente rovente. Jorge Martin sbarca sul tracciato del Montmelò con un margine di vantaggio di 24 lunghezze su Francesco Bagnaia che dovrà provare la rimonta storica. La sensazione è che “Pecco” dovrà vincere sia Sprint Race che gara domenicale, confidando in un errore del rivale per andare a ribaltare il tavolo. In poche parole, senza un passo falso di “Martinator” per il due-volte campione del mondo le speranze si ridurranno al lumicino.

Sarà davvero interessante capire come i due avversari approcceranno a questo evento, dopo una settimana di riposo nella quale la tensione sarà ovviamente schizzata verso l’alto. Jorge Martin ha in pugno il suo primo titolo nella classe regina e avrà tutto da perdere. Pecco Bagnaia, invece, sa che tutto sembra contro di lui. Non dovrà fare altro che spingere al massimo, mettere pressione al rivale e vincere. Missione semplice, sulla carta. Si inizia a fare sul serio oggi al Montmelò. Il titolo della classe regina sta per trovare il suo proprietario.