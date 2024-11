Enea Bastianini: “Non ho chiuso bene l’avventura in Ducati. Aleix Espargarò? Non un bel comportamento”

Enea Bastianini saluta la Ducati con un settimo posto al termine del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò il pilota romagnolo non è riuscito a ripetere quanto fatto nella Sprint Race di ieri, conclusa al secondo posto, non risultando mai competitivo nella gara lunga.

Francesco Bagnaia ha fatto suo il Gran Premio di Barcellona davanti a Marc Marquez, quindi terzo Jorge Martin. Quarta posizione per Alex Marquez, quinta per Aleix Espargarò, sesta per Brad Binder. Settima posizione proprio per Enea Bastianini, ottava per Franco Morbidelli, quindi nona per Marco Bezzecchi davanti a Pedro Acosta.

Al termine della gara odierna il portacolori del team Ducati Factory, che nel 2025 sarà in KTM nel team Tech3 assieme a Maverick Vinales, ha raccontato le sue sensazioni: “Non la gara che avevo immaginato. Purtroppo rispetto alla Sprint Race di ieri non sono stato in grado di ripetere la prestazione. Ho avuto la sensazione sin da subito, nonostante una bella partenza, che non avessi il passo giusto per competere per vittoria o podio. Non ho chiuso bene l’avventura in Ducati, sicuramente mi porterò dietro tanta esperienza che ho accumulato in questi due anni, sia tanta sofferenza che tanta gioia, c’è stato un po’ di tutto però quello che mi rimane maggiormente è la consapevolezza di poter far bene in tutte le gare. Credo che abbiamo le carte in regola per essere forti dappertutto”.

Ultima battuta sul suo duello con Aleix Espargarò, che ha protetto le spalle di Jorge Martin: “Il comportamento di Aleix non gli rende onore perché era la sua ultima gara e avrebbe potuto fare un risultato migliore e magari salire sul podio, invece ha preferito portare avanti la sua amicizia con Martin. Così facendo però ha rovinato la gara di altri piloti, certe cose non dovrebbero succedere”.