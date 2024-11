Davide Tardozzi avverte: “Martin sarà veloce subito, fin dai test di martedì”

È un Davide Tardozzi totalmente sereno quello apparso davanti alle telecamere dopo la fine del GP di Barcellona, ultimo atto del Motomondiale 2024 che ha decretato la vittoria, scontata, di Jorge Martin. Il pilota della Ducati Pramac ha infatti trovato il terzo posto sul circuito del Montmelò, chiudendo così con dieci punti di distanza rispetto a Francesco Bagnaia che, dopo due anni sul trono, adesso cede lo scettro all’avversario.

Una volta arrivato in zona mista, il Team Manager della Ducati ha offerto una panoramica su quanto successo nell’annata sportiva appena passata agli archivi, sottolineando la grande capacità di Martin nel centrare tantissimi podi nel corso delle gare. Una costanza che gli ha permesso di mettere le mani sul titolo:

“Credo sia stato un anno incredibile per Ducati – ha detto Tardozzi – Arriveremo a mezzanotte soffrendo. Ma da domani si pensa già al prossimo anno, siamo molto concentrati, stiamo preparando già le moto per martedì. C’è dispiacere per Pecco, ha dimostrato di essere un Campione, di meritare il numero 1 che ha avuto in questi due anni sulla carena. Tuttavia bisogna fare i complimenti a Martin che è sempre stato costante portando a casa una valanga di podi anche se Pecco ha vinto undici gare su venti, qualcosa di eccezionale per la storia del MotoGP, fatto soltanto dal Marquez degli anni d’oro. Onore quindi a Martin ma anche a Pecco che ha dimostrato di essere un Campione”.

E riguardo le possibili sorprese del prossimo anno, Tardozzi ha indicato proprio il nome del neo Campione Mondiale, pronto a fare bene anche con la nuova scuderia: “I test? Non so se sarà una sorpresa ma credo che Martin sarà subito velocissimo e vorrà dimostrare di essere competitivo anche in Aprilia. Io penso che lui potrà fare bene fin da subito, direi fin da martedì”