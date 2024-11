MotoGP, Dall’Igna esalta il duello Bagnaia-Martin in Malesia: “Hanno onorato il Mondiale, sono dei fuoriclasse”

In attesa dell’ultimo appuntamento della stagione, in programma a Barcellona dal 15 al 17 novembre, Gigi Dall’Igna ha voluto esaltare il duello ammirato domenica scorsa a Sepang tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin nel Gran Premio della Malesia 2024 di MotoGP. Pecco, dopo una battaglia furibonda nei primi tre giri, è poi scappato via aggiudicandosi la decima vittoria dell’anno, mentre Martinator si è accontentato di un secondo posto che lo avvicina notevolmente alla conquista del titolo, potendo gestire un vantaggio di 24 punti sul torinese nella generale.

“Cosa aggiungere a quanto visto… Abbiamo assistito ad uno dei più emozionanti duelli della storia della MotoGP su un circuito fisicamente molto impegnativo fra curvoni e frenate al limite. I primi giri sono stati strepitosi, uno spettacolo puro: staccate, sorpassi, incroci e contro sorpassi, ogni minimo spazio era buono per infilarsi dentro e ritornare in testa“, dichiara il Direttore Generale di Ducati Corse.

Sul duello per il titolo iridato: “Pecco e Jorge hanno onorato il Mondiale come soltanto i fuoriclasse sanno fare, ma non solo, con la lealtà dimostrata hanno esaltato il nostro sport ed il lavoro di tutti quelli che questo sport lo vivono ogni giorno. Siamo davvero orgogliosi della sportività dei nostri ragazzi: piloti che si stimano e si rispettano, belli come il sole quando si sono dati il cinque e si sono abbracciati al parco chiuso; gli stessi divertenti commenti che si sono scambiati e le dichiarazioni rese chiudono nel migliore dei modi una meravigliosa giornata di sport“.

“All’inizio si sono affrontati senza fare calcoli, semplicemente non ci stavano a stare dietro, sia perché volevano entrambi prevalere sia per le alte temperature subìte qui da chi insegue. Pecco era obbligato a vincere per tenere aperti i giochi mentre Jorge ha lottato senza risparmiarsi prendendo anche dei rischi non necessari pur di mettersi davanti“, prosegue Dall’Igna.

“Un duello assolutamente mozzafiato che ha poi visto Bagnaia allungare con un ritmo perentorio e piegare la resistenza di Martin che ha invece desistito visto la determinazione del suo avversario nel giocarsi tutto ad ogni costo, e visti soprattutto gli importantissimi punti garantiti dalla piazza d’onore dopo l’uscita di Marquez. Bagnaia firma così la sua decima vittoria stagionale, come solo i più grandi del passato“, le parole del geniale ingegnere italiano.

Sull’ultimo GP a Barcellona: “Sarà una grande festa Ducati all’ultima gara, così come meritava questo Campionato, lo meritavano tutti i tifosi e soprattutto i nostri due campioni che con i rispettivi team e sotto il segno di Ducati Corse condividono non solo una moto splendida ma anche quello che è uno stile, una filosofia, un modo di lavorare, uno spirito di gruppo e un modo di vincere“.