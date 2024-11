MotoGP, sarà Barcellona la nuova sede dell’ultimo Gran Premio della stagione

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, adesso è arrivata anche l’ufficialità sulla sede dell’ultimo round stagionale del Motomondiale 2024. La tappa conclusiva del campionato si terrà a Barcellona da venerdì 15 a domenica 17 novembre, dopo l’inevitabile decisione di annullare l’evento inizialmente previsto al circuito Ricardo Tormo di Valencia a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la comunità valenciana.

Come si legge nel comunicato ufficiale, “Barcellona rappresenta l’opzione più agevole per gli appassionati che stavano già pianificando di partecipare al finale di stagione della MotoGP. La posizione del circuito e la struttura offrono inoltre un’ottima ed efficiente alternativa per il personale e dal punto di vista logistico“.

Il circuito di Montmelò ospiterà dunque un GP denominato Gran Premio della Solidarietà di Barcellona, che assegnerà il titolo mondiale nella classe regina a Jorge Martin o Francesco Bagnaia. Lo spagnolo del team Pramac arriva all’ultimo atto del campionato da leader della generale con un margine di 24 punti su Pecco, chiamato ad un’impresa quasi impossibile per ribaltare la situazione.

“Invece di correre a Valencia, la MotoGP correrà per Valencia. Per tutti coloro che sono stati colpiti e per l’intera Comunità di Valencia. La MotoGP continua a portare avanti la propria missione per un positivo impatto su persone e luoghi, nonché sull’intero pianeta. Correre vicino alla Comunità di Valencia consentirà al paddock di procedere in questo senso in modo ancora più diretto. Ulteriori informazioni per gli appassionati che desiderano partecipare saranno diffuse il prima possibile, come anche i dettagli sulle iniziative che si svolgeranno durante il weekend per sostenere la Comunità Valenciana“, si conclude la nota stampa del Motomondiale.