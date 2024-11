MotoGP, Bagnaia vs Martin, è giunto l’ultimo atto: a Pecco serve un miracolo a Barcellona

Bagnaia vs Martin, Pecco vs Martinator. Chiamate questo duello come volete, ma siamo giunti all’ultimo atto, all’ultima puntata di una sfida che perdura da due stagioni costantemente, ha visto il piemontese vincere il Mondiale lo scorso anno e sta per vedere lo spagnolo vincerlo quest’anno, ma ancora un’ultima gara, un ultimo appiglio per Bagnaia per laurearsi campione del mondo per la quarta volta.

Il pilota della Ducati ufficiale è conscio del fatto che in questo weekend a Barcellona deve fare tutto alla perfezione per avere la speranza di vincere e finora l’italiano è stato straordinario con il primo posto nelle pre-qualifiche di venerdì, una fantastica pole position e la vittoria nella Sprint Race, che sovente in questa stagione ha rappresentato il suo handicap e le fortune del suo rivale.

Adesso sono 19 i punti che separano i due e Bagnaia per trionfare in questo Mondiale deve vincere e sperare che Martin arrivi decimo o peggio oppure arrivare secondo e lo spagnolo giunga quindicesimo o peggio. Difficile, difficilissimo, ma la pressione sarà tanta su entrambi e se c’è un vantaggio per Pecco è quello di partire senza niente da perdere, consapevole che l’unico che può perdere questo Mondiale è proprio Martinator e questo può caricarlo di responsabilità: non capita tutti i giorni arrivare a giocarsi un titolo all’ultima gara.

Non basterà neanche qualche alleato possibile come Enea Bastianini a Bagnaia: serve evidentemente un errore da parte di Martin o una gara così opaca da concludere fuori dai primi 9. Uno scenario difficile, ma le motivazioni non mancheranno ad altri piloti e soprattutto alla Bestia e a Marc Marquez, che si giocheranno il terzo posto nel Mondiale, con il riminese avanti di cinque punti. L’ultimo giorno di scuola, l’ultima espressione di una stagione intensa, bella ed emozionante.