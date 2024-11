Moto3: imbattibile David Alonso. Il colombiano vince anche a Sepang con dedica a Valencia

Tredicesima meraviglia e dedica a Valencia per David Alonso. La leggenda della classe leggera ha vinto anche il GP della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 in fase di svolgimento nel mitico tracciato di Sepang. Semplicemente imbattibile il colombiano che conquista così il tredicesimo titolo stagionale e il sesto successo consecutivo, qualcosa di mai visto a queste latitudini.

Il pilota del team valenciano CFMOTO Aspar Team ha compiuto l’ennesima prestazione maiuscola di un’annata sportiva clamorosa. Malgrado una partenza un po’ contratta, il già Campione del Mondo è gravitato per larga parte della gara ai ridossi della top 3, raggiungendo la seconda posizione a cinque giri dalla fine.

Sono bastati poi pochi chilometri di pressione per indurre in errore il leader provvisorio, Taiyo Furusato (Honda Team Asia) che, al dodicesimo giro, commette una piccola imprecisione che consente al fenomeno di passare in testa, rimanendoci fino al traguardo finale malgrado una penultima curva con brivido, dove ha toccato l’erba. Toccante il momento del giro d’onore, dove il sudamericano ha voluto girare con la bandiera della comunità valenciana, abbracciando i membri del suo team colpiti dall’alluvione.

Dietro Alonso si è quindi piazzato il nipponico Furusato (+0.088), davvero bravo a recuperare tante posizioni dalla diciassettesima piazzola in griglia ottenendo così il terzo podio stagionale. Ottima terzo posto a +0.411 poi per Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), il più bravo a riagganciare il gruppo di testa girando molto veloce nelle ultime battute. Seguono quindi Ivan Ortolà (MT Helmets-MSI), quarto a +0.996, Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), quinto a +1.091, Joel Kelso (BOE Motorsports), sesto a +1.225, e Ryusei Yamanaka (MT Helmets-MSI), settimo a +1.496.

Il migliore degli italiani è stato invece Stefano Nepa (MTA team), il quale ha raccolto l’ottava piazza con un gap di +7.244 precedendo Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), nono a +7.346, e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), decimo a +10.806. Fuori dalla top 10 invece Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), tredicesimo a +20.545. Out infine Nicola Carraro e Riccardo Rossi.