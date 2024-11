Moto3, David Alonso domina anche le pre-qualifiche del GP di Malesia, Lunetta e Nepa in top14

E chi se non lui…? Il solito David Alonso ha chiuso al comando le pre-qualifiche 1 del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto una sessione lineare sull’asciutto (dopo la pioggia della mattinata) con 33 °C per quanto riguarda l’atmosfera e ben 51 °C su un asfalto rovente.

Da questo scenario perfetto è emerso il dominato di questa stagione, il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar), a caccia del 13° successo di questa annata, che ha chiuso la sessione al comando con il tempo di 2:11.241 con 216 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard), mentre in terza posizione si classifica il giapponese Tayio Furusato (Honda Asia) a 0.466, che conferma il suo momento di forma decisamente positivo.

Quarto un altro giapponese, Ryusei Yamanaka (KTM MT), a quasi mezzo secondo dal leader (+0.492), mentre in quinta posizione troviamo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 560 millesimi, con lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) sesto a 645. Settima posizione per il suo connazionale Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 763 millesimi da Alonso, ottava per l’australiano Jacob Roulstone (Gas Gas) a 924, quindi nono il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 961 mentre completa la top-10 il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) a 1.004.

Chiudono la to-p14, invece, lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 1.045, quindi 12° Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.112, 13° l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 1.167, mentre è 14° Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.198. Subito fuori, invece, Riccardo Rossi (KTM CIP) che si ferma in 15ma posizione a 1.246 dalla vetta, quindi 17° Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.634, 19° Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.705, infine 23° Nicola Carraro (KTM LevelUp) a 2.207.