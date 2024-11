Moto3: Angel Piqueras si impone in una FP bagnata a Sepang, bene Bertelle

Non arrivano particolari spunti dalla prima sessione di prove libere valida per il GP della Malesia, penultimo atto del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena questo weekend sul celeberrimo tracciato di Sepang. Dopo un turno sul bagnato a causa di una pioggia abbatutasi per tre ore prima del via, a segnare il miglior tempo è stato Angel Piqueras, particolarmente competitivo in una pista già in fase di cambiamento.

Il rookie in sella alla Leopard Racing praticamente sotto la bandiera a scacchi ha fermato i cronometri a 2:23.835, rifilando +0.520 a David Almansa (Kopron Rivacold Snipers Team), secondo spodestando la BOE Motorsports di David Munoz, in testa per grande parte della prova e poi terzo con un ritardo di +0.552 rispetto al leader.

Bene anche la seconda Leopard Racing, quella di Adrian Fernandez, quarto +0.775 precedendo un particolarmente brillante Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), quinto con un ritardo di +1.017. In top 10 anche altri due centauri italiani. Stiamo parlando di Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), nono a +1.611, e di Stefano Nepa (MTA Team), decimo a +1.177.

Si è dovuto accontentare solo della tredicesima piazza il già Campione del Mondo nonché recordman David Alonso (CFMOTO Aspar Team): il colombiano, fermo a +1.912, si sta già focalizzando sulle pre-qualifiche. Da menzionare poi il quattordicesimo posto di Riccardo Rossi (CIP Green Power) a +1.985, il ventiduesimo di Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) con +3.100 e il ventiseiesimo di Nicola Carraro (MTA Team) con +4.269