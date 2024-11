Moto3, Adrian Fernandez il migliore delle pre-qualifiche a Sepang. 6° Lunetta, Alonso in Q2 con il brivido

Gocce di pioggia a disturbare le pre-qualifiche della Moto3 nel penultimo appuntamento del Mondiale 2024. A Sepang (Malesia) si sa che i “capricci” del meteo sono normale amministrazione e ai centauri della minima cilindrata è spettato adattarsi, facendo finta che nel quarto settore in particolare l’arrivo di Giove Pluvio non ci fosse. Il migliore, in questo contesto, è stato lo spagnolo Adrian Fernandez.

L’iberico del Leopard Racing, in sella alla sua Honda, ha stampato il crono di 2:10.102 a precedere di 0.182 il compagno di squadra, Angel Piqueras, e di 0.386 l’altro spagnolo Iván Ortolá (MT Helmets – MSI). La top-5 è stata completata dal giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia), distanziato di 0.432 dalla vetta, e dall’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 0.477.

In sesta posizione troviamo il primo dei piloti italiani, Luca Lunetta. In un round sempre particolare per Paolo Simoncelli, ricordando la tragica scomparsa di Marco su questa pista il 23 ottobre del 2011, l’alfiere del SIC58 Squadra Corse ha ottenuto un crono a 0.495 dal vertice. Nel roster dei piloti che saranno nella Q2 delle qualifiche troviamo anche Stefano Nepa che, in sella alla KTM del LEVELUP – MTA, ha stampato il 13° tempo a 0.796 da Fernandez.

Con il brivido queste pre-qualifiche per il dominatore di questa stagione in Moto3, David Alonso (Team Aspar). Il campione del mondo ha rischiato la clamorosa esclusione dalla Q2 citata, ottenendo il 14° crono della sessione di 2:11.152, distanziato di 1.050 dal vertice. Una prestazione anomala per il colombiano, che ha fatto fatica a trovarsi in condizioni di pista non ideali.

Tornando ai piloti italiani, degni di menzione anche Nicola Carraro 15° e il primo degli esclusi dalla citata Q2, distante 1.099 sulla KTM LEVELUP – MTA. In Q1 anche Matteo Bertelle 20° (Honda Team Snipers) a 1.505, Riccardo Rossi 22° a 1.647 sulla KTM CIP Green Power e Filippo Farioli 26° sulla Honda SIC58 Squadra Corse a 2.658.