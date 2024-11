Moto2, Celestino Vietti domina il GP di Malesia! Sul podio un sorprendente Navarro con Guevara, 5° Arbolino

Uno straordinario Celestino Vietti si è aggiudicato di forza il Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Sepang, dominato da sole e temperature torride (35° per quanto riguarda l’atmosfera e 60° sull’asfalto), il nativo di Ciriè ha letteralmente dominato la scena sin dal primo metro. Dopo un’ottima partenza, infatti, il pilota classe 2001 si è messo al comando e ha iniziato a martellare su tempi eccellenti ma, di pari passo, ha saputo gestire la gomma per garantirsi un finale in crescita.

Grazie a questa gestione di gara ha saputo tenere a bada (+1.486) lo spagnolo Jorge Navarro (Kalex American) che, da sostituto dell’infortunato Joe Roberts, ha disputato un weekend eccellente, dimostrando a tutti che può ampiamente fare ancora parte di questo mondo. Per Celestino Vietti arriva la terza vittoria stagionale (dopo Austria e Misano 2), la nona in carriera nel Motomondiale.

Completa il podio, il suo primo nella classe mediana, il suo connazionale Izan Guevara (CF Moto Aspar) a 3.2. Lo spagnolo approfitta di un fatto davvero particolare accaduto al suo compagno di squadra, il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar). Il britannico, infatti, sbaglia i conti, rallenta sul traguardo e pensa che la gara sia già finita. Manca invece ancora un giro. Guevara lo passa e Dixon se ne accorge, rimettendosi a spingere. Chiude quindi a 4.5.

Quinta posizione per Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 4.8 dalla vetta, sesta per lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 5.6, quindi è settimo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 7.7. Si ferma in ottava posizione Aron Canet (Kalex Fantic) a 9.3, davanti al thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 10.4, mentre completa la top10 il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 10.8.

Non va oltre la 19a posizione, infine, Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 38.4.Non ha concluso la gara, cadendo già nel corso del primo giro, invece, Alberto Surra (Boscoscuro Speed Up). Stesso destino per il fresco campione del mondo, il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT), che ha visto ammutolirsi la sua moto a 6 giri dal termine per colpa di un problema tecnico.

Con questi risultati la classifica generale vede Ai Ogura rimanere fermo a quota 261 punti con Aron Canet che sale a 209. Terzo Sergio Garcia (14° oggi) con 181, quindi Fermin Aldeguer quarto a 175 (assente a Sepang). Celestino Vietti è settimo con 165 punti, Tony Arbolino decimo con 146.