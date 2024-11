Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò: “I lavori procedono al meglio anche per la pista di bob”

All’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 mancano poco meno di 15 mesi e l’attesa per i Giochi sta crescendo sempre di più in Italia, che tornerà a ospitare un evento di questo tipo 20 anni dopo la rassegna di Torino 2006.

A tal proposito, in una conferenza stampa post Giunta del CONI, il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò ha detto: “I lavori per Milano Cortina – riporta l’ANSA – procedono a pieno ritmo. Il presidente del CIO, Thomas Bach, farà visita ai massimi livelli istituzionali italiani e sarà nel nostro paese il 24-25 gennaio e dal 3 al 5 febbraio e il 5 sarà a Milano perché ci sarà la cerimonia di “One Year To Go” di Milano Cortina”.

Poi ha aggiunto: “Oggi non c’è più questa attenzione spasmodica sulla pista da bob. Tutte quante le opere precedono. Sono contento del gruppo di lavoro di Milano Cortina”.

La Cerimonia d’Apertura dell’evento è prevista il 6 febbraio 2026 a San Siro, mentre la Cerimonia di Chiusura si terrà all’Arena di Verona il 22 febbraio 2026. Dal 6 al 15 marzo 2026 invece, sarà la volta delle Paralimpiadi Invernali.