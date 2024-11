Milan, Juventus e Bologna vincono negli anticipi di Serie A. Savona e Orsolini in gol

Oggi si sono disputati tre anticipi validi per l’undicesima giornata della Serie A, caratterizzati da due vittorie in trasferta e un successo tra le mura amiche. Il Milan si è imposto sul campo del Monza per 1-0 grazie alla stoccata di Reijnders al 43′, la Juventus ha avuto la meglio sul campo dell’Udinese per 2-0 con l’autogol di Okoye al 19′ e il sigillo di Savona al 37′, il Bologna ha fatto festa in casa regolando il Lecce per 1-0 con il gol di Orsolini all’85mo minuto.

La Juventus è tornata alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e ha provvisoriamente agganciato l’Inter al secondo posto a quota 21 punti, a -4 dalla capolista Napoli: domani i neroazzurri ospiteranno il Venezia, mentre i partenopei se la dovranno vedere con l’Atalanta al Maradona. Il Milan si è rialzato dopo la scoppola subita contro il Napoli e ora si trova al settimo posto a quota 17 punti, due lunghezze avanti al Bologna che ha infilato il secondo successo di fila.

RISULTATI SERIE A OGGI

Bologna-Lecce 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Monza-Milan 0-1

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 25 punti (10 partite disputate), Inter 21 (10), Juventus 21 (11), Atalanta 19 (10), Fiorentina 19 (10), Lazio 19 (10), Milan 17 (10), Udinese 16 (11), Bologna 15 (10), Torino 14 (10), Roma 13 (10), Empoli 11 (10), Parma 9 (10), Verona 9 (10), Como 9 (10), Cagliari 9 (10), Venezia 8 (10), Monza 8 (11), Lecce 8 (11), Genoa 6 (10).