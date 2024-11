Medvedev si rimette in corsa alle ATP Finals. Battuto agevolmente de Minaur

Dopo il pessimo esordio, Daniil Medvedev rilancia le sue ambizioni alle ATP Finals 2024. Il russo torna in corsa per la qualificazione alle semifinali, dopo aver battuto nettamente l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il successo del russo rende ancora più importante la sfida di questa sera per Jannik Sinner, che deve vincere con Taylor Fritz per non trovarsi poi a giocare un match da dentro o fuori contro Medvedev nell’ultima giornata. L’americano, invece, con una vittoria contro il numero uno del mondo sarebbe certo di giocare la semifinale.

Rispetto alla sfida con Fritz, Medvedev ha decisamente migliorato il rendimento al servizio. I doppi falli sono passati da otto a tre, ma soprattutto il russo non ha concesso palle break all’avversario. Medvedev ha vinto l’83% dei punti con la prima, mentre il 73% con la seconda, che lo aveva completamente abbandonato nel match d’esordio. Sono 25 i vincenti del russo contro solo i nove di de Minaur, che ha commesso anche 13 errori non forzati contro i 10 del numero quattro del mondo.

De Minaur salva una palla break in apertura di match, ma già nel terzo game l’australiano deve cedere il servizio al russo. Medvedev è in pieno controllo della partita e nel quinto game si procura e poi sfrutta un’altra palla break con de Minaur che commetto doppio fallo. Avanti 4-1, Medvedev si va a prendere la prima frazione sul 6-2.

C’è molto più equilibrio nel secondo set. Si segue l’andamento dei turni di servizio e non ci sono palle break fino al nono game. Qui Medvedev se ne procura una e la realizza con un bel passante di rovescio che termina sulla riga. Il russo si prende il break e va a chiudere sul 6-4. Le ATP Finals per lui non sono ancora finite.