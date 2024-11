Max Verstappen rivela: “Abbiamo stravolto l’assetto della macchina, sorpreso dalla pole-position”

147 giorni dopo Max Verstappen torna in pole-position in F1. Il piloto olandese ha voluto onorare la conquista del suo quarto titolo mondiale a Las Vegas, realizzando in questo nel week end qualcosa che sembrava complicato, tenuto conto della prestazione (ottava posizione) nella Sprint Race odierna a Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2024.

Gli interventi fatti però dopo la Sprint dalla scuderia di Milton Keynes hanno permesso a Max di trovare il feeling con la RB20 e la differenza l’ha fatta lui come al solito. Alla fine della fiera, parliamo della nona pole-position stagionale e della 41ª in carriera, precedendo la Mercedes del britannico George Russell e la McLaren dell’altro pilota del Regno Unito, Lando Norris. Quinta e settima posizione per le due Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc a precedere lo spagnolo Carlos Sainz.

“Devo ringraziare il team che mi ha messo a disposizione una vettura decisamente più equilibrata di quella che avevo nella Sprint Race di oggi. Abbiamo un po’ stravolto l’assetto, ma non pensavo di conquistare la pole-position. È un risultato che mi sorprende perché non credevamo di migliorare così tanto. Per cui, sono molto contento di questa prestazione“, ha raccontato a caldo l’olandese.

Una p.1 che mancava dal GP d’Austria per l’alfiere dei “bibitari”, pronto alla lotta in gara: “Sarà un GP molto combattuto, visto che siamo tutti veloci. La strategia e la cura dei dettagli saranno un fattore. Gestire le gomme sarà fondamentale, in particolare l’anteriore sinistra. Mi auguro che l’assetto usato nelle qualifiche funzioni anche domani“, ha concluso Verstappen.