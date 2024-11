Max Verstappen penalizzato nel GP del Brasile: la causa e quando la sconta. Occasione per Norris

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale. Max Verstappen sconterà una penalizzazione di 5 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2024, valevole come quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Uno scenario estremamente interessante nella sfida iridata per il titolo piloti tra l’olandese e Lando Norris.

Il tre volte campione del mondo è stato sanzionato per aver utilizzato a Interlagos il sesto motore endotermico della stagione, uno in più rispetto al limite massimo di cinque componenti per tutto l’anno. Red Bull, in difficoltà sul fronte power-unit anche a causa dei problemi di affidabilità emersi a Città del Messico, ha scelto di scontare penalità a San Paolo perché consapevole di avere maggiori chance di rimonta.

La pista sudamericana favorisce infatti i grandi recuperi, come insegna la clamorosa progressione di Lewis Hamilton su Mercedes nel 2021, grazie ad un layout che rende abbastanza agevoli i sorpassi (se un pilota è effettivamente più veloce dell’altro). Verstappen verrà dunque retrocesso di 5 posti sulla griglia di partenza della gara domenicale, mentre non ci saranno conseguenze sulla Sprint di domani.

Considerando lo start a handicap del fenomeno neerlandese, si profila all’orizzonte un’occasione d’oro per Norris. L’inglese della McLaren si trova a 47 punti di distacco dal leader del campionato, un gap che potrebbe assottigliarsi ulteriormente nel corso del weekend brasiliano in cui verranno assegnati anche dei punti aggiuntivi con la Sprint Race.