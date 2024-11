Matteo Berrettini può ancora rientrare tra le teste di serie degli Australian Open: tra forfait e tornei da disputare

Matteo Berrettini è attualmente al numero 35 del mondo, chiuderà l’anno al numero 34 ed è alle porte della top 32, che gli consentirebbe di essere testa di serie agli Australian Open 2025 di tennis: l’azzurro dovrà cercare di guadagnare posizioni in classifica nei primi tornei del prossimo anno.

L’azzurro avrà una sola settimana di tempo per riuscirci, ovvero, un solo torneo a disposizione: dal 30 dicembre al 5 gennaio si disputeranno gli ATP 250 di Brisbane (Australia) ed Hong Kong (Hong Kong Cina), che andranno a definire la classifica di lunedì 6 gennaio 2025.

Sarà dunque la Befana a portare in dono lo status di testa di serie nel primo torneo stagionale dello Slam: per entrare tra i primi 32 Berrettini dovrà guadagnare un paio di posizione nel ranking o sperare in almeno due forfait tra i tennisti che lo precedono in graduatoria.

RANKING ATP 25 NOVEMBRE

1 Jannik Sinner 11830

17 Lorenzo Musetti 2600

32 Flavio Cobolli 1472

35 Matteo Berrettini 1380

38 Matteo Arnaldi 1345

44 Luciano Darderi 1198

53 Lorenzo Sonego 1026

90 Fabio Fognini 638

91 Luca Nardi 637

CALENDARIO ATP FINO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

18-22 dicembre Next Gen ATP Finals 2024, Jeddah, Arabia Saudita

27 dicembre-5 gennaio United Cup 2025, Perth-Sydney, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Brisbane, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Hong Kong, Hong Kong Cina

6-11 gennaio ATP 250 Adelaide, Australia

6-11 gennaio ATP 250 Auckland, Nuova Zelanda

12-26 gennaio Australian Open, Melbourne, Australia