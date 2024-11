Wilander si sbilancia: “Sinner al livello dei Big Three. Alcaraz sta perdendo il treno…”

Jannik Sinner si è reso protagonista di un 2024 a dir poco trionfale, prendendosi di forza la leadership del ranking mondiale e collezionando una lunga serie di risultati strepitosi che lo proiettano già in una dimensione riservata a pochi eletti, prendendo in esame la singola stagione appena andata in archivio con il bis dell’Italia in Coppa Davis a Malaga.

“La stagione di Sinner è paragonabile a quella dei migliori giocatori della storia, nei loro momenti migliori. E questi sono Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. Jimmy Connors ha avuto un anno in cui ha vinto tre tornei Slam. Io ho avuto un anno in cui ho vinto tre tornei Slam e sono finito numero uno. Sinner ha fatto di più. Due Slam sono incredibili. Il numero uno è incredibile, ma per me le due settimane più importanti sono state vincere le ATP Finals a Torino, di fronte al pubblico di casa, da numero uno al mondo e senza perdere un set“, ha dichiarato Mats Wilander.

“È una situazione piena di pressione e lui ha mantenuto le promesse. Poi va a Malaga, difende la Coppa Davis e ora è il miglior giocatore al mondo, quindi non gli è permesso perdere una partita. Non gli è permesso perdere una partita di doppio e non lo fa. E continua a vincere le sue partite di singolare senza perdere di nuovo un set. Voglio dire, la carriera di Sinner è appena iniziata, ma penso che tra 10 anni il 2024 potrebbe anche non essere l’anno più importante per lui. E sarà una stagione di cui parleremo per molto tempo, soprattutto per le ultime due settimane dell’anno, in cui ha vinto le Finals in patria e poi ha difeso la Coppa Davis“, le parole dell’ex numero 1 al mondo.

“Il gioco di Jannik è migliorato sotto ogni aspetto. Il suo diritto è sempre stato fantastico. Il suo rovescio è sempre stato fantastico. I suoi movimenti sono assolutamente incredibili. Il colpo che mi colpisce di più è la palla corta di diritto. Il punto interrogativo che mette nella testa del suo avversario è la parte più importante del suo gioco perché nessuno sa cosa stia facendo Sinner. È ovvio cosa fa il 95% delle volte, ma quel 5% in più ce l’ha e la maggior parte dei giocatori non ce l’ha“, ha aggiunto il commentatore svedese di Eurosport.

Sui margini di miglioramento dell’azzurro: “Sarebbe anche uno dei migliori giocatori di doppio al mondo. Quindi il pacchetto è completo e ha appena iniziato a vincere. Migliorerà in tutto. Diventerà più forte e più di ogni altra cosa la sua sicurezza diventerà sempre più alta. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, chiunque stia inseguendo Sinner, farebbe meglio a salire sullo stesso treno perché il treno su cui si trova Sinner sta per lasciare la stazione e se non ci sei sopra adesso, andrà così veloce e l’asticella sarà così alta che non lo prendi più. Sta facendo esattamente quello che ha fatto Federer quando poi è stato seguito da Nadal e Djokovic. Quello che ha fatto Djokovic quando poi è stato seguito da Sinner e Alcaraz. Ecco dove si sta muovendo Sinner in questo momento“.