Marcell Jacobs chiude la stagione con un tempo discreto e il quarto posto a Bellinzona

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 10.12 (0,2 m/s di vento a favore) al Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting di Bellinzona che anima il finale di questa intensa stagione di atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha chiuso al quarto posto nell’evento valido per il World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza).

L’uscita dai blocchi di partenza è stata discreta, ma poi si è palesata un po’ di difficoltà nel passare in fase di transizione e gli ultimi quattro appoggi non sono stati corsi. Il velocista lombardo è rimasto lontano dagli eccellenti riscontri cronometrici siglati alle Olimpiadi di Parigi (9.85), a Turku (9.92) e Chorzow (9.93). Il Campione d’Europa paga inevitabilmente un po’ di stanchezza, ma ha comunque voluto onorare l’impegno in Svizzera, dove è stato accolto da un caloroso pubblico che lo ha acclamato a caccia dell’autografo di lusso.

La gara è stata vinta dal giamaicano Ackeem Blake, che ha fatto la differenza sul lanciato ed è sceso sotto i dieci secondi, imponendosi in 9.96 davanti al sudafricano Akani Simbine (10.04) e al camerunense Emmanuel Eseme (10.11). Alle spalle di Marcell Jacobs si sono piazzati lo statunitense Pjai Austin (10.20), il britannico Jeremiah Azu (10.21) e l’altro americano Ronnie Baker (10.32).