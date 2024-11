Maratona New York 2024: non ci saranno big italiani in gara, spazio a migliaia di amatori

La Maratona di New York è sempre stata la più amata dagli italiani. La 42 km più famosa, prestigiosa e iconica al mondo rappresenta un punto di riferimento per i podisti del Bel Paese, che sognano un giorno di potersi presentare sul Ponte di Verrazzano e correre per le strade della Grande Mela fino a tagliare il traguardo nel cuore di Central Park. Emozioni palpabili e intense, perseguite da un sempre consistente gruppo tricolore che da tempo permette all’Italia di essere una delle Nazioni estere più rappresentate.

Alla Maratona di New York 2024 si sono iscritti circa 2.500 italiani, ma il numero preciso deve ancora essere comunicato. I nostri connazionali saranno podisti amatori, più o meno di buon livello, ma non ci saranno professionisti. Lo scorso anno Iliass Aouani si cimentò con profitto e chiuso al settimo posto, mentre l’ultimo podio risale al 2021 quando Eyob Faniel raccolse una brillante terza posizione: sono stati gli ultimi primatisti italiani prima di Yeman Crippa.

In passato Orlando Pizzolato trionfò per due volte consecutive (1984 e 1985), Gianni Poli alzò le braccia al cielo nel 1986, Giacomo Leone giganteggiò nel 1996, mentre Franca Fiacconi dettò legge nel 1998. L’ultimo non africano a imporsi tra gli uomini fu lo statunitense Mebrahtom Keflezighi nel 2009, mentre l’americana Shalane Flanagan ebbe la meglio nella gara femminile del 2017.