Maratona New York 2024: risultati gara maschile. Abdi Nageeye vince in volata, Tola ko: Olanda in trionfo

Abdi Nageeye ha vinto la Maratona di New York, imponendosi nella 42 km più famosa, prestigiosa e iconica al mondo con il tempo di 2h07:39. Il fuoriclasse olandese di origini somale ha dettato legge sull’esigente percorso nella Grande Mela, facendo festa da autentico underdog: la caratura internazionale di questo 35enne era ben nota agli addetti ai lavori, ma in pochi si aspettavano una sua affermazione a Central Park nella giornata odierna. L’ultimo europeo a vincere la Maratona di New York fu il nostro Giacomo Leone nel 1996.

Il vice campione olimpico di Tokyo 2020, che era però reduce dai ritiri agli ultimi due Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dettato legge dopo il terzo posto di due anni fa nella metropoli americana. Abdi Nageeye, già capace di vincere per due volte la Maratona di Rotterdam, è stato eccezionale quando nei pressi del 34mo chilometro ha allungato insieme al keniano Evans Chebet, lasciando sul posto il favoritissimo Tamirat Tola, e ha poi tramortito l’avversario diretto per il titolo con un micidiale affondo piazzato a cinquecento metri dal traguardo.

Evans Chebet, che nel 2022 firmò la doppietta Boston-New York e che in primavera fu terzo in Massachusetts, ha tagliato il traguardo con il tempo di 2h07:45. Il podio è stato completato dall’altro keniano Albert Korir (2h08:00), mentre l’etiope Tamirat Tola non è andato oltre la quarta piazza (2h08:12): il Campione Olimpico di Parigi 2024 sperava di bissare il successo ottenuto dodici mesi fa e invece è andato in crisi quando Nageeye e Chebet hanno allungato il passo. L’altro keniano Geoffrey Kamworor ha chiuso la top-5 (2h08:50), precedendo gli idoli locali Conner Mantz (2h09:00) e Clayton Young (2h09:21).