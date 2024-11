Maratona di New York 2024 oggi: orario, dove vederla in tv, chi parteciperà

Oggi domenica 3 novembre va in scena la Maratona di New York 2024. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park.

L’etiope Tamirat Tola e la keniana Hellen Obiri si presenteranno con tutti i favori del pronostico e proveranno a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa nella metropoli statunitense. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sembra essere un gradino sopra rispetto ai suoi rivali più accreditati (i keniani Evans Chebet, Albert Korir, Geoffrey Kamworor), mentre il bronzo a cinque cerchi dovrà temere in particolar modo le connazionali Sharon Lokedi e Vivian Cheruiyot.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv integrale su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO MARATONA NEW YORK YORK 2024 OGGI

Domenica 3 novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2024, partenza gara femminile (professioniste) – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

Ore 15.05 Maratona New York 2024, partenza gara maschile (professionisti) – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.