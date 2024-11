Lucia Bronzetti: “Un’emozione incredibile, ho dato tutto quello che avevo”

Un esordio con il botto per Lucia Bronzetti (n.78 WTA) nelle Finali di BJK Cup 2024. La romagnola si è superata nel primo singolare contro Magda Linette (n.38 del mondo), nella sfida contro la Polonia valida per le semifinali della massima competizione tennistica femminile a squadra. Sul veloce indoor di Malaga, Bronzetti ha piegato la sua rivale con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in 1 ora e 49 minuti di gioco, mettendo in mostra grandi doti caratteriali.

“È stata un’emozione incredibile, una grande responsabilità. Sono entrata in campo col desiderio di dare tutto in campo e ci sono riuscita. Sono davvero contentissima“, le sue prime parole a caldo ai microfoni di SuperTennis HD. Una prestazione per un set e mezzo senza macchia, avanti nello score 6-4 4-1 (doppio break), ma poi la reazione di rabbia di Linette.

“Lei sicuramente ha alzato il livello, ha dato qualcosa più. Io invece ho rallentato per la tensione, però alla fine mi sono rimessa lì a lottare e sono riuscita a tenerla, portandola al tie-break. Trovandoci in una condizione di parità, ha concesso qualcosa in più da fondo e l’ho portata a casa“, ha commentato Lucia.

Italia avanti, quindi, 1-0 nella sfida che qualificherà per l’atto conclusivo. Tra pochi minuti inizierà la partita tra le due n.1 delle rispettive compagini, ovvero Jasmine Paolini (n.4 WTA) e Iga Swiatek (n.2 del ranking). La toscana dovrà affrontare una rivale difficilissima. “Jasmine ha un gran tennis, sarà dura, ma noi la sosteremo. Speriamo bene“, ha concluso Bronzetti.