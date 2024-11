Lucia Bronzetti esaltante! Firma l’impresa con Linette in BJK Cup: Italia-Polonia 1-0!

All’esordio assoluto in Billie Jean King Cup, Lucia Bronzetti inizia col botto e porta in vantaggio l’Italia nella semifinale contro la Polonia. Battuta in un’ora e 47 minuti per 6-4 7-6(2) Magda Linette, in quella che si rivela essere una scelta vincente di Tathiana Garbin e un ribaltamento totale di prospettiva rispetto al precedente di quasi due anni fa in United Cup. Per la Polonia ora tutto ricade nelle mani di Iga Swiatek, costretta a battere Jasmine Paolini, con la toscana che, di converso, è in situazione diametralmente opposta rispetto a due giorni fa.

Primi game subito ricchi di lotta, con Bronzetti che sale sullo 0-30 nel primo e i vantaggi che arrivano nel secondo. Linette, sull’1-1, sbaglia parecchio e offre tre palle break, ed è la seconda che è buona per l’azzurra: pallonetto molto preciso e dritto vincente. La riminese va forte, anzi fortissimo, in termini di fiducia: ne è segnale un clamoroso pallonetto che vale il 30-0 nel game che conferma il vantaggio. Sul 3-2, però, ha un game un po’ meno incisivo al servizio, con Linette che risponde molto bene e recupera lo svantaggio. Lucia, però, non demorde, rimane sempre lì anche su punti complicati e si guadagna due nuove chance di allungo: sulla seconda è proprio una gran difesa a provocare lo smash in rete della polacca e il 4-3. Confermato il break, Bronzetti riesce a chiudere alla seconda chance in 42 minuti per un 6-4 di gran calibro.

Il secondo parziale vede l’azzurra partire in spinta, salendo ancora sullo 0-30 e poi 15-40. Costretta spesso a forzare, Linette recupera, ma ai vantaggi finisce per mandare lungo il dritto e cedere di nuovo la battuta. In generale il momento è tutto a favore di Bronzetti, che riesce a trovare sia un continuo di ottima difesa che, col passare dei minuti, profondità e angoli che la polacca soffre tantissimo. L’azzurra è sempre in pressione in tutti i game, e se Linette si salva sul 2-0, sul 3-1 non ci riesce: c’è anche un po’ di fortuna in formato nastro nella palla che permette a Bronzetti di avanzare e scagliare il dritto del 4-1, ma questo è solo il risultato del modo perfetto di approcciare il match. La polacca, sull’orlo della fine con i due break di svantaggio, riesce però a ritrovare frammenti del suo miglior tennis, ritrovando profondità e capacità di variare. In una decina di minuti la nativa di Poznan riesce a rifarsi sotto fin sul 4-3 e due palle break, ed è la seconda quella che chiude con lo smash (dopo che ne aveva sbagliati diversi). Si arriva così al tie-break, dove il minibreak arriva subito e Bronzetti, senza timori, se lo tiene andando a prendersi vincenti anche con schemi belli e chiari. Sono quattro i match point a sua disposizione, e basta il primo, in una giornata che difficilmente l’italiana dimenticherà.

Il merito di Bronzetti è di costringere a sbagliare, e tanto, Linette: a parità di vincenti, 12, sono 32 i gratuiti della polacca contro i 22 dell’azzurra. Peraltro, oltre ad avere il 73% di punti vinti con la prima, l’italiana riesce anche a tenere sulla seconda (42%), che è uno dei suoi storici punti deboli. Ora a Malaga si cambia scenario, con l’incontro più atteso.