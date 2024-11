Lo slalom maschile torna a Levi. Tanti nomi per la vittoria, l’Italia si affida a Vinatzer

Cinque anni dopo la Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna a Levi. Domenica, infatti, verrà disputato il primo slalom dell’anno e come sempre regna l’incertezza in una specialità dove davvero può succedere di tutto. Sono in molti che si giocano vittoria e podio, con gli azzurri che proveranno ad entrare nel gruppo dei protagonisti.

Si riparte con la corona in testa a Manuel Feller, vincitore della coppa di specialità nella passata stagione. L’austriaco è sicuramente stato il più continuo l’anno passato, ottenendo quattro vittorie e prendendosi con merito la sfera di cristallo. Gli avversari non mancheranno certamente, partendo da chi è appena rientrato dopo un anno di inattività e che ha regalato spettacolo nel gigante d’esordio a Soelden. Si parla ovviamente di Lucas Pinheiro Braathen, sensazionale quarto al debutto, che sogna di regalare il prima possibile al suo Brasile il primo storico podio in Coppa del Mondo.

Restando tra le fila “norvegesi” ovviamente fari puntati sulla squadra scandinava. Henrik Kristoffersen è stato l’ultimo vincitore sulle nevi finlandesi e si presenta al cancelletto di partenza con l’unico obiettivo di tornare sul gradino più alto del podio. Timon Haugan è reduce da un anno passato eccezionale, chiuso al terzo posto della classifica di specialità e vuole assolutamente confermarsi. Non bisogna nemmeno dimenticare il talento cristallino di Atle Lie McGrath, altro possibile outsider.

Il gruppo dei candidati alla vittoria è veramente ampissimo e si inseriscono assolutamente il tedesco Linus Strasser, il francese Clement Noel e gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard, che sembra aver recuperato dai problemi alla schiena dell’esordio di Soelden. Attenzione poi allo svedese Kristoffer Jakobsen, al britannico Dave Ryding, al greco AJ Ginnis, atleti che sono capaci di piazzare il colpo da un momento all’altro.

Chiaramente in casa Italia si punta moltissimo su Alex Vinatzer. L’altoatesino vuole tornare ad essere protagonista tra i rapid gates, con il podio in Coppa del Mondo che manca ormai da quattro anni, con in mezzo il meraviglioso bronzo ai Mondiali di Courchevel che si sperava potesse segnare una svolta. Il talento di Vinatzer è immenso, ma finora il nativo di Bolzano ha peccato nella continuità, ma spera di cominciare al meglio questa nuova stagione.

Al cancelletto di partenza ci sarà anche Tommaso Sala, che ha dimostrato di valere con costanza un posto in Top-10 e che vuole fare un successivo salto di qualità. Obiettivo seconda manche da conquistare per Tobias Kastlunger, dopo le tante uscite della passata stagione, ed anche per il veterano Stefano Gross. Al via anche Tommaso Saccardi con l’obiettivo di fare il meglio possibile.