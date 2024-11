LIVE Sinner-Zverev, l’allenamento alle ATP Finals di Torino in DIRETTA streaming

Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev erano entrambi inseriti in prima fascia in sede di sorteggio alle Nitto ATP Finals di Torino, che scatteranno domenica 1o novembre: l’azzurro ed il teutonico potranno dunque affrontarsi soltanto a partire dalle semifinali.

Il numero 1 ed il numero 2 della Race ATP, infatti, guidano il seeding, rispettivamente, nel Gruppo Ilie Nastase e nel Gruppo John Newcombe: i due scenderanno insieme in campo per allenarsi dalle ore 14.00 sul Court 1, per poi spostarsi dalle ore 15.00 sul Centre Court.

L’ALLENAMENTO TRA SINNER E ZVEREV DALLE ORE 14.00