Leon Marchand mostruoso a Singapore: record del mondo nei 200 misti in vasca corta. 3° Razzetti

Non è una sorpresa. Si sapeva che il record del mondo nei 200 misti uomini in vasca corta di Ryan Lochte, datato 2012 ai Mondiali di Istanbul (Turchia), avesse i giorni contati, note le strepitose qualità del francese Leon Marchand. Il transalpino, capace di vincere 4 ori individuali ai Giochi Olimpici di Parigi, ha dato un segnale forte e chiaro della sua classe.

Nella terza tappa della Coppa del Mondo a Singapore, Marchand ha letteralmente aperto le acque dell’OCBC Aquatic Centre, andando a stabilire un nuovo primato del mondo sensazionale. L’asso allenato da Bob Bowman non si è limitato a migliorare l’1:49.63 nella specialità di Lochte, ma l’ha letteralmente frantumato.

Il nativo di Tolosa, infatti, ha coperto l’alternarsi dei quattro stili in 1:48.88, primo uomo ad abbattere il muro dell’1:49 nella prova. Un incedere regale il suo, a dimostrazione della sua figura di leader in piscina. Prova lanciata subito su ritmi folli dal francese, al passaggio ai 100 metri in 50.42, dilagando poi a rana e gestendo la chiusura a stile libero da vero campione.

Una finale in cui era presente anche Alberto Razzetti. Il nostro portacolori, primatista italiano della specialità, è giunto terzo in 1:52.99, precedendo di appena 0.02 l’americano Kieran Smith (1:53.01), mentre in seconda posizione è giunto il britannico Duncan Scott in 1:51.14. Una buona prova per il ligure.