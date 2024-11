Lazio vittoriosa e Roma fermata sul pari in Europa League. Fiorentina ko in Conference League

Calato il sipario sulla giornata di Europa League e di Conference League. Tre le squadre impegnate in questa serata: Roma e Lazio nella prima competizione e la Fiorentina nella seconda. Il bilancio totale è stato il seguente: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il successo ha portato la firma della compagine biancoceleste, che all’Olimpico ha battuto il Porto 2-1.

Una partita molto combattuta e maschia, con la formazione di Marco Baroni passata in vantaggio nel recupero della prima frazione di gioco con Alessio Romagnoli, dopo che era stato annullato un gol all’argentino Taty Castellanos all’8′. Nella ripresa è arrivato il parti della squadra portoghese con il canadese Stephen Eustaquio al 66′. Nei minuti di recupero (90+2′) i laziali sono riusciti a imporsi grazie a un gol di Pedro. In questo modo, la compagine di Baroni si conferma a punteggio pieno nella graduatoria con 12 punti.

La Roma, invece, non è andata oltre il pareggio (1-1) contro l’Union SG in Belgio. Una prestazione poco brillante della squadra di Ivan Juric, che comunque aveva sbloccato il punteggio in proprio favore al 62′ con una rete di Gianluca Mancini. Al 77′ i padroni di casa sono pervenuti al pareggio con l’argentino Kevin Mac Allister e il punteggio è rimasto tale fino alla fine. Giallorossi, quindi, nelle retrovie della classifica di quest’Europa League con appena 5 punti totalizzati in quattro partite.

Niente da fare in Conference League per la Fiorentina. La compagine allenata da Pasquale Padalino è stata battuta 2-1 dall’APOEL. Partita che si è messa male per la viola, visto l’andamento del primo tempo, concluso sul 2-0 per la compagine avversaria grazie alle reti di Donis e di Abagna. Nella ripresa Ikone ha ridato speranza alla formazione gigliata, ma nei fatti la marcatura non ha riaperto i giochi e quindi prima sconfitta europea.