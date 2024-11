L’ATP dedica un video celebrativo a Jannik Sinner: tutti i colpi migliori del 2024

È stato un 2024 speciale per Jannik Sinner. L’altoatesino è riuscito nell’impresa di chiudere la stagione da n.1 del mondo, frutto di otto titoli e della conquista della Coppa Davis. Tra le otto affermazioni menzionate, vanno considerati due Slam (Australian Open e US Open), tre Masters1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai) e le ATP Finals a Torino.

Il computo complessivo di vittorie e sconfitte nei singoli incontri è stato il seguente: 73 successi e 6 k0. Numeri che stanno a certificare l’eccezionale continuità di rendimento dell’azzurro, capace di aggiudicarsi almeno un set in tutte le partite affrontate quest’anno, replicando quanto fatto unicamente da Roger Federer nel 2005.

Per questo motivo, l’ATP ha voluto creare, attraverso il proprio canale “Tennis Tv“, un video in cui racchiudere tutti i colpi migliori nel corso del 2024 di Jannik. Un percorso lungo e ricco di soddisfazioni in cui le qualità del pusterese si sono messe in evidenza contro ogni tipologia di avversario.

Di seguito il video: