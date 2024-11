Quanti punti deve difendere Jannik Sinner nel 2025? Serie di cambiali pesanti, subito gli Australian Open

Jannik Sinner si è reso protagonista di una stagione semplicemente da urlo: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open) e le ATP Finals da imbattuto, ha conquistato tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha primeggiato anche in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di otto trofei in undici mesi. Sono numeri degni del numero 1 del mondo che, dopo aver alzato al cielo la Coppa Davis insieme ai propri compagni di squadre, si godrà ora qualche giorno di riposo prima di iniziare la preparazione per il 2025.

Sarà un’annata agonistica importante per il fuoriclasse altoatesino, che cercherà di confermarsi su questi altissimi livelli. Il 23enne occupa il primo posto nel ranking ATP con 11.830 punti e dunque sarà chiamato a sostenere delle “cambiali” molto consistenti nel corso dei prossimi mesi: saranno tantissimi i punti da difendere nella prossima annata agonistica, non sarà semplice replicare i risultati del 2024 e bisognerà anche attendere il verdetto del TAS dopo il ricorso presentato dalla WADA.

Australian Open e US Open presenteranno il conto con 2.000 punti a testa, mentre le ATP Finals porteranno in dote una cambiale da 1.500 punti, ci saranno 1.000 punti da difendere per Miami, Cincinnati e Shanghai. Da considerare anche gli 800 punti per la semifinale del Roland Garros, i 500 punti per i sigilli a Rotterdam e Halle, i 400 punti per i quarti a Wimbledon e per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, da tenere in conto anche i 330 punti per la finale a Pechino e i 200 punti per i quarti a Madrid e Montreal.

Jannik Sinner potrebbe guadagnare punti al Masters 1000 di Indian Wells, visto che i 400 punti meritati sul campo con la semifinale raggiunta in primavera gli sono stati decurtati per la positività al Clostebol. Di seguito il quadro dettagliato delle cambiali che l’azzurro dovrà fronteggiare nella prossima stagione.

I PUNTI CHE JANNIK SINNER DEVE DIFENDERE NEL 2025

Australian Open: vittoria, 2.000 punti.

ATP 500 Rotterdam: vittoria, 500 punti.

Masters 1000 Indian Wells: semifinale, 0 punti (400 punti tolti per positività al Clostebol).

Masters 1000 Miami: vittoria, 1.000 punti.

Masters 1000 Montecarlo: semifinale, 400 punti.

Masters 1000 Madrid: quarti di finale, 200 punti.

Roland Garros: semifinali, 800 punti.

ATP 500 Halle: vittoria, 500 punti.

Wimbledon: quarti di finale, 400 punti.

Masters 1000 Montreal: quarti di finale, 200 punti.

Masters 1000 Cincinnati: vittoria, 1.000 punti.

US Open: vittoria, 2.000 punti.

ATP 500 Pechino: finale, 330 punti.

Masters 1000 Shanghai: vittoria, 1.000 punti.

ATP Finals: vittoria da imbattuto, 1.500 punti.