ATP Finals 2024: i precedenti di Sinner con Medvedev, Fritz e De Minaur

Il sorteggio delle ATP Finals 2024 di tennis ha stabilito che nella prima fase a gironi gli avversari di Jannik Sinner nel Gruppo Ilie Nastase saranno il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

Il cammino di Jannik Sinner inizierà domenica 10 contro l’australiano Alex de Minaur, ed i precedenti sono tutti favorevoli all’azzurro, che nei 7 precedenti non ha mai perso contro l’oceanico, cedendo un solo set nei quarti di finale di Sofia 2020. In base ai risultati della prima giornata si stilerà il calendario delle successive.

I due vincitori all’esordio si sfideranno nel secondo turno: per Sinner ci sarà uno tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz. Contro il nordamericano l’azzurro è in vantaggio per 2-1: Fritz ha vinto il primo confronto nel 2021, ma ha perso ad Indian Wells nel 2023 e, soprattutto, nell’ultima finale degli US Open.

L’incrocio con il russo, invece, è ormai una classica del tennis mondiale: sarà la quindicesima sfida ufficiale tra i due, con i precedenti in parità sul 7-7. Sinner, però, ha vinto 7 delle ultime 8 sfide giocate, vincendo ben 4 dei 5 confronti andati in scena in stagione, tra i quali la finale degli Australian Open ed i quarti degli US Open.

PRECEDENTI SINNER

Sinner – Medvedev 7-7

Sinner – Fritz 2-1

Sinner – de Minaur 7-0