Khachanov-Humbert oggi, semifinale ATP Parigi-Bercy 2024: orario, programma, tv, streaming

Dal 2011 un francese non arriva in finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Allora era Jo-Wilfried Tsonga, ora è Ugo Humbert che ci proverà. E lo farò contro Karen Khachanov, il russo che nel 2018 sconfisse a sorpresa Novak Djokovic per portarsi a casa il titolo più importante della sua carriera.

Per i due un solo precedente, e che precedente: i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, nel 2021. Con difficoltà riuscì a prevalere Khachanov, che dopo quel successo in tre set s’involo verso la finale, poi persa nettamente contro Alexander Zverev. Humbert cerca di rinnovare un percorso transalpino che ha visto arrivare in finale Pascal Portes (1981, epoca Stade de Coubertin, perse da Vines), Guy Forget (1991, batté Sampras, e 1992, perse da Becker), Sebastien Grosjean (2001, batté Kafelnikov), Jo-Wilfried Tsonga (2008, batté Nalbandian, e 2011, perse da Federer) e Gael Monfils (2009 e 2010, perse da Djokovic e Soderling).

Il match di semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Karen Khachanov e Ugo Humbert si giocherà oggi non prima delle ore 16:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in dirette streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO KHACHANOV-HUMBERT, ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Sabato 2 novembre

Campo Centrale (Palais Omnisports – Accor Arena)

Ore 11:30 Skupski (GBR)/Venus (NZL)-Koolhof (NED)/Mektic (CRO) [6] – Semifinale doppio

Ore 14:00 Rune (DEN) [13]-Zverev (GER) [3]

Non prima delle ore 16:30 Khachanov-Humbert (FRA) [15] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire Purcell (AUS)/Thompson (AUS) [4]-Glasspool (GBR)/Pavlasek (CZE) – Semifinale doppio

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now