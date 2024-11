Juan Carlos Ferrero si pronuncia sulle condizioni di Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2024

Una situazione poco gradita per Carlos Alcaraz. Il n.3 del mondo non si è presentato nelle migliori condizioni fisiche alle ATP Finals 2024. “Pochi giorni prima di venire qui a Torino mi sono ammalato in Spagna, a casa mia. Ho avuto problemi allo stomaco nella partita contro Casper Ruud, non vuole essere una scusa, ma sono stato poco bene“, aveva dichiarato in conferenza stampa il funambolo di Murcia.

Una sconfitta inattesa per l’iberico contro il norvegese, sullo score di 6-1 7-5, che mette a rischio il proprio percorso nel Master di fine anno. Inoltre, nell’allenamento previsto stamane alle 11.30, Alcaraz ha deciso di fermarsi dopo circa 10′ per l’impossibilità di giocare. Criticità che da giorni stanno condizionando il suo incedere in campo.

Ecco che la partita contro il russo Andrey Rublev di domani è accompagnata da qualche punto di domanda, sulla presenza del campione spagnolo. A fare il punto della situazione è stato il suo tecnico, Juan Carlos Ferrero, che ai media iberici si è espresso in questi termini: “Appena si muove un po’, gli riesce difficile respirare. È un brutto momento per ammalarsi“, ha ammesso Ferrero.

“Non possiamo dire che domani possa giocare o meno. Tutti abbiamo giocato in queste circostanze. Penso che non arriverà al punto di ritirarsi, certo sarà difficile per lui essere al 100%“, ha aggiunto il coach spagnolo. Non resta che aspettare.