Jorge Martin sorpreso da Bagnaia: “Non pensavo potesse battermi, sarà dura contro di lui nella Sprint”

Jorge Martin pensava che il suo 1:56.553 sarebbe stato sufficiente per conquistare la pole-position del GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Sepang la sfida tra lo spagnolo, leader della classifica mondiale, e Francesco Bagnaia è stata entusiasmante. Entrambi sono stati in grado di girare abbondantemente sotto il primato della pista.

In questo confronto su livelli spaziali, ha prevalso Pecco, capace di portare il limite a 1:56.337. Un tempo che ha stupito tutti, ivi compreso Martin: “Quando ho visto il mio crono di 1:56.5 pensavo che la pole fosse mia, e invece lui è riuscito a migliorare questo tempo, non me l’aspettavo“, ha ammesso l’iberico, che non ha potuto completare il suo ultimo tentativo anche per le bandiere gialle causate dalla caduta di Enea Bastianini.

In vista della Sprint Race delle 08.00 italiane odierne: “Entrambi siamo in forma, sarà una bella lotta e sarà dura battere Bagnaia per quanto forte ha dimostrato di andare. Io nel time-attack ero per terra praticamente su tutte le curve, vedremo poi in gara cosa verrà fuori“.

Di sicuro, l’iberico avrà un vantaggio importante per quanto concerne la classifica. I 17 punti di vantaggio, infatti, potrebbero essere comunque gestiti dallo spagnolo, nella consapevolezza in cui l’unico pilota in grado di fare meglio di lui in pista sarà solo il due-volte iridato. Una considerazione che emerge per quanto è accaduto nel corso del time-attack, con distacchi sensibili dal terzo in giù.