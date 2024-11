Jannik Sinner: “Per battere Fritz devo alzare il mio livello. Buona partenza, non giocavo da quattro settimane”

Pronostici rispettati e prima vittoria per Jannik Sinner nel Round Robin delle ATP Finals 2024 di Torino. L’altoatesino (n.1 del mondo), inserito nel Gruppo “Ilie Nastase”, si è imposto per 6-3 6-4 contro l’australiano Alex de Minaur. Dopo una partenza contratta, Jannik è riuscito a sciogliersi un pochino e questo gli è stato sufficiente per prevalere senza troppe difficoltà.

“È stata un’ottima partenza, soprattutto considerando che non giocavo una partita ufficiale da quattro settimane. Sono orgoglioso di essere riuscito a giocare a questo livello al mio esordio qui a Torino“, le sue prime parole in conferenza stampa all’Inalpi Arena, in relazione al suo periodo di inattività e ricordando il forfait dato per il Masters1000 di Parigi-Bercy.

Parlando nel caso specifico della partita contro de Minaur, ha aggiunto: “Giocare contro di lui è sempre difficile, è davvero un grande combattente. Ogni volta che ci affrontiamo cambia un paio di cose, devi essere sempre pronto. Non bisogna guardare solo il risultato ma anche come va la partita, anche oggi mi è quasi sempre stato vicino. Sono felice, vedremo che cosa succederà la prossima volta che ci affronteremo“.

Sul suo cammino ci sarà il temibile americano Taylor Fritz, già affrontato e sconfitto nella finale degli US Open di quest’anno, che ha battuto nel primo incontro del raggruppamento il russo Daniil Medvedev: “Taylor è migliorato tantissimo negli ultimi due anni. Serve molto meglio, colpisce davvero forte ed è un grande lottatore. Ha giocato una grande partita contro Medvedev e ci siamo affrontati a inizio settimana: è stato un allenamento duro, so che dovrò alzare il livello per poterlo battere“.