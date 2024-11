Jannik Sinner oggi a Torino: tanto lavoro a Montecarlo sul gioco di volo in vista delle ATP Finals

Inizia quest’oggi l’avventura a Torino di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, che ha deciso di dare forfait nel Masters1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale, si è rimesso a lavoro in questi giorni a Montecarlo, preparando soprattutto nei campi del Principato alcune sequenze di gioco.

Il riferimento è al gioco di volo e alle discese a rete. Sinner, nel suo essere meticoloso, ha più volte affermato di essere molto attento nel processo di arricchimento del suo tennis, pungolato anche dal suo rivale Carlos Alcaraz, completo come nessuno nel circuito e in grado di sciorinare diverse soluzioni.

Jannik, che spicca invece per una solidità granitica da fondo e colpi al rimbalzo molto potenti, si è voluto concentrare su aspetti specifici, avendo il piacere di scambiare anche con Radek Stepanek, ex n.8 del mondo e poi allenatore di Novak Djokovic per un anno, Dimitrov e Sebastian Korda.

Ieri, nel suo ultimo training prima della partenza per Torino, Sinner si è allenato con il figlio del suo ex tecnico, Riccardo Piatti, ovvero Rocco Piatti, con un video postato nei social in cui si è dato seguito all’attività nelle giocate nei pressi della rete.

Pertanto, l’intenzione è quella di proseguire nel percorso di apprendimento perché il primato in classifica mondiale, gli Slam e i Masters1000 vinti non hanno di certo saziato l’ambizioso giocatore pusterese. Il 7 novembre ci sarà il sorteggio per le ATP Finals, dove l’azzurro vuol conquistare il suo primo grande titolo in Italia. A seguire l’impegno di Coppa Davis a Malaga.