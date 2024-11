Jannik Sinner in semifinale alle ATP Finals! Decisivo il set vinto da de Minaur su Fritz

Jannik Sinner è ufficialmente qualificato, per il secondo anno consecutivo, per le semifinali delle ATP Finals di Torino. La sentenza arriva, sostanzialmente, quando nel capoluogo piemontese si avvicinano le 15:00. In quel momento, infatti, l’australiano Alex de Minaur vince il primo set contro l’USA Taylor Fritz per 7-5.

Si tratta della dirimente decisiva, perché l’unica possibilità che Sinner non entrasse in semifinale era legata a una vittoria di Fritz in due parziali e a una sconfitta di Jannik allo stesso modo questa sera con il russo Daniil Medvedev, ma con proporzioni tali da rendere sfavorevole il quoziente game.

Ora, invece, nessun pensiero in questo senso per il numero 1 del mondo, che con il russo giocherà ora per arrivare primo oppure secondo nel girone intitolato a Ilie Nastase. In pratica, adesso una certezza c’è: sabato, alle 14:00 o alle 20:30, Sinner giocherà per andare in finale.

Resta da determinare l’avversario, che scaturirà sia da quanto accadrà stasera che dalle inevitabili conseguenze dei due incontri di domani. Nel girone che porta il nome di John Newcombe, infatti, tutto è ancora in bilico, nessuno è qualificato e nessuno è eliminato. Zverev, Alcaraz, Ruud, Rublev: sono tutti nella lotta.