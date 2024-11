Jannik Sinner e il suo avvicinamento alla Coppa Davis: subito ad allenarsi con Musetti ad alta intensità

Jannik Sinner è giunto ieri a Malaga (Spagna), sede delle Finals di Coppa Davis. Il tempo a disposizione non è molto per essere pronto in vista della prima sfida contro l’Argentina. Domani, a partire dalle 17.00, l’Italia affronterà l’Argentina e Sinner ha deciso di recarsi subito ai campi d’allenamento della struttura spagnola per iniziare il proprio lavoro.

Il n.1 del mondo, reduce dal trionfo alle ATP Finals 2024, vuol dare un grande contributo alla squadra, alla stessa stregua di quello del 2023 che coincise con il ritorno della celebre Insalatiera nel Bel Paese a distanza di 47 anni dall’unica affermazione di Adriano Panatta e compagni. C’è voglia di concedere il bis e Sinner vuol essere il leader “silenzioso” del gruppo.

Ieri, come riportato dai colleghi di Sky Sport, lo si è visto scambiare a intensità crescente con Lorenzo Musetti. Un indizio che sarà il toscano a giocare contro gli argentini? Lo scopriremo. Di sicuro c’è che Jannik farà di tutto per sfruttare quest’ulteriore giornata di preparazione e prendere familiarità con la superficie.

È arrivato Sinner a Malaga. Scatta la missione Davis. Live @SkySport ecco il suo primo allenamento pic.twitter.com/7IhU06tVO8 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 19, 2024

L’altoatesino giocherà contro uno tra Sebastian Baez e Francisco Cerundolo. Per la tipologia di campo che ci sarà e le caratteristiche di gioco, è probabile che Guillermo Coria (capitano argentino) opti per Cerundolo, avendo anche un bilancio favorevole con Sinner (2-2), seppur in una di queste sfide il pusterese fu costretto a ritirarsi anzitempo per le vesciche a un piede nel Masters1000 di Miami del 2022.