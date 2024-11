Jannik Sinner da n. 1 agli Australian Open: chi possono essere gli avversari? Il potenziale tabellone

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo agli Australian Open 2025, primo Slam della stagione che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio. Il tennista altoatesino calcherà il cemento di Melbourne con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio, quando mise le mani sul prestigioso trofeo e aprì un’annata agonistica semplicemente memorabile, caratterizzata dal trionfo in un altro Slam (US Open), dal sigillo alle ATP Finals, da tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e dall’apoteosi in Coppa Davis.

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1 del tabellone in terra oceanica ed è possibile delineare quali saranno i suoi possibili avversari nei turni caldi degli Australian Open, che saranno poi sanciti dal sorteggio in programma a ridosso dell’evento. Di sicuro potrà affrontare Alexander Zverev soltanto in un’eventuale finale, poiché il tedesco occupa il secondo posto nel ranking ATP e dunque verrà inserito dall’altra parte del tabellone.

Carlos Alcaraz potrebbe invece essere un avversario in semifinale: lo spagnolo, che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti ufficiali con Sinner (capace però di primeggiare al Six Kings Slam), si trova al terzo posto nella classifica mondiale e dunque potrebbe finire dalla stessa parte dell’italiano. L’alternativa sarebbe lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 già liquidato negli atti conclusivi degli US Open e delle ATP Finals.

Attenzione ai potenziali incroci agli ottavi di finale: ci potrebbe essere un testa a testa di fuoco con il serbo Novak Djokovic (battuto in semifinale nell’ultima edizione) visto che il serbo occupa il settimo posto nel ranking, da non sottovalutare il russo Daniil Medvedev (numero 5, sconfitto in finale dieci mesi fa e battuto più volte in stagione), sarebbero più graditi l’altro russo Andrey Rublev (numero 8) o il norvegese Casper Ruud (numero 6).

Agli ottavi di finale ci sarebbe un tennista tra il 13mo e il 16mo posto della classifica: al momento sono il danese Holger Rune, il francese Ugo Humbert, il britannico Jack Draper e il polacco Hubert Hurkacz. Al terzo turno uno tra il 25mo e il 32mo posto: al momento si tratta del ceco Tomas Machac, dell’australiano Jordan Thompson, dell’argentino Sebastian Baez, del ceco Jiri Lehecka, del canadese Felix Auger-Aliassime, dell’argentino Francisco Cerundolo, del francese Giovanni Mpetshi Perricard e di Flavio Cobolli.

Nei primi due turni non incrocerà teste di serie (i migliori 32): resta viva la suggestione di un primo turno con Nick Kyrgios, che più volte ha diffamato Sinner negli ultimi mesi.